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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez’den 23 Nisan mesajı

İHA

Vali Bilmez’den 23 Nisan mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Bilmez, mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla İstiklal Harbi veren aziz milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığımızın nişanesi ve milli iradenin tecelli ettiği mekan olarak kurduğu meclis ile tüm dünyaya özgürlüğe ve demokrasiye olan inancını göstermiştir. 23 Nisan aynı zamanda, geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz çocuklarımızın da bayramıdır. İstiklal Savaşımızın lideri, Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan'ın bu açıdan da ayrı bir manası vardır. Bizlerin görevi, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Yarınlarda ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları ve dünyaya açık olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, güzel ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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