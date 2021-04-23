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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aslan’dan 23 Nisan mesajı

İHA

Başkan Aslan’dan 23 Nisan mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Memet Aslan, mesajında, “Asırlık çınar, özgürlüğün ve bağımsızlığın mekanı, muasır medeniyetin yol haritasının çizildiği ve darbeleri püskürten ulu meclisimizin 101. yılını ilk günkü coşku ve heyecanla idrak ediyoruz. Vatanımızı bölmek, parçalamak isteyen işgalci güçlere karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde halkımız birlik ve beraberlik içerisinde milli mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüterek vatanını işgalci güçlerden temizlemiştir. Kurtuluş mücadelesini halkımız genci yaşlısıyla, kadını ve erkeği ile topyekûn bir mücadele ruhu ile yürütmüştür. Rabbimizin inayeti ve yardımı ile halkımız önderliği ile muzaffer olmuştur. Büyük bir mücadele ruhu ile işgalcileri püskürten önderlik, bir daha bu milletin zafiyete düşmemesi için ülkeyi ileriye taşıyacak, bir zümreye ve teokratik yönetimlerden kurtaracak, kurtuluş mücadelesini veren halkın kendi geleceğini de tayini yönünde iradesini ortaya koyması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuşlardır. Artık bu yüce millet kendi kaderi ile ilgili kararları kendisi vermesi gerekirdi. Birlik beraberlik içerisinde adil ve demokratik bir yönetim şekliyle yönetilmek bu halkın en doğal hakkı olmalıydı. Mustafa Kemal ve arkadaşları da böyle yaptılar. Millet Meclisini kurdular. Milli iradenin tecelligahı ulu meclisin kurulması ile halkın temsilcileri cumhuriyeti kurarak milletin yönetim şeklinin temelini attılar. Ülkeyi adalette, sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri olarak kalkındırmak ve müreffeh topluluklar seviyesine çıkarmak için var güçleri ile mücadele ettiler. Artık bu özgür ve kutsal coğrafyadaki Anadolu topraklarını tek kişi, bir zümre veya bir aile yönetmemeliydi. Özgürlük mücadelesini veren halk artık kendi kendisini yönetmeliydi. Büyük Millet Meclisini oluşturan irade artık ülke yönetimini ele aldı. Halkın her türlü sorun ve problemleri yine halk tarafından seçilen iradenin eliyle çözüm buluverdi. Artık askeri savaş bitmişti, ancak ekonomik, sosyal, kalkınmışlık ve müreffehlik savaşı başlamıştı. Kurulan millet meclisi, cumhuriyetini kurarak devrimler, inkılaplar, ekonomik kalkınma planları düzenleyerek her alanda halkın mutluluğu için yoğun bir çalışmanın içine girilmiştir. Kurulan yeni cumhuriyeti ve bu mücadele ruhunu ilelebet yaşatsa yaşatsa bu halkın bağrında çıkan evlatları yaşatacak bilinci ile Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları dünyada bir başka örneği olmayan büyüklükle bu bayramı çocuklara hediye etmişlerdir. Gündür bu gündür, halkın evlatları zaman zaman çeşitli kalkışma, darbe ve muhtıralar karşısında dimdik durarak bu gazi meclisi ve milli irade uğruna canları pahasına koruma yoluna girmişlerdir. Dün olduğu gibi bu günde halkın çocukları bu şanlı meclisi ve bu kutsal emaneti sonsuza dek koruyacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile vatanın bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği, milli iradenin her daim tecellisi için canlarını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanları rahmet, minnetle yad ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, nice yüz yıllar yaşaması ve yaşatılmasını diliyoruz” dedi.

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