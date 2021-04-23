Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli cuma namazı

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Van'da sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması dolayısıyla uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen cuma namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında kılındı. Kısıtlamaya denk gelen cuma namazı için vatandaşlar evlerine en yakın camilere yürüyerek gitti. Kendi seccadelerini alarak camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namazı eda etti. Kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar camiden kurallara uygun şekilde ayrıldı.

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