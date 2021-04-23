Vanlı çocuklar ‘Geleceğe Çok Ses’ ile 23 Nisan’ı kutladılar

Van’da Fevzi Şengül Ortaokulu öğrencileri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Çok Sesli Korosu tarafından düzenlenen ‘Geleceğe çok ses’ adlı 23 Nisan etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı korona virüs pandemisi nedeniyle kutlanamayan 23 Nisan etkinliklerini çevirimiçi platforma taşıdı. Burada Devlet Çok Sesli Korosu tarafından yapılan ‘Geleceğe Çok Ses’ adlı etkinliğe 6 ilden toplam 10 okul katıldı. Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Fevzi Şengül Ortaokulu’ndan 4 öğrencinin de yer aldığı etkinlikte, çocuklar 23 Nisan’ı birlikte şarkı söyleyerek kutladı.

Devlet Çok Sesli Korosu tarafından ‘Geleceğe Çok Ses’ adlı 23 Nisan buluşmasına evinden katılan Fevzi Şengül Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Harun İklim, “Pandemiden dolayı 23 Nisan Bayramı’nı okullarda kutlayamadık. Bu durum beni çok üzdü. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çok sesli korunun yaptığı etkinlik, uzaktan da olsa beni mutlu etti. Ben bu anlamda tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Harun’un abisi Birhat İklim de evde yapılan kutlamanın çok farklı olduğunu dile getirerek, “Eskiden bayramlar dışarıda yapılırdı. Çok coşkuluydu. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Temennimiz, bu hastalığın bir an evvel bitmesi ve bayramları tekrar coşkulu bir şekilde kutlamamızdır” ifadelerini kullandı.

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