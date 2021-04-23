Van polisinden 23 Nisan korteji

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van polisinden 23 Nisan korteji

İHA

Van İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle oluşturduğu kortejle hem çocukların hem de vatandaşların bayramını kutladı.

Van polisinden 23 Nisan korteji

Van İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle oluşturduğu kortejle hem çocukların hem de vatandaşların bayramını kutladı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın katımlıyla 23 Nisan etkinliği kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından süslenmiş araçlarla oluşturulan kortej; İl Emniyet Müdürlüğü, İskele Caddesi, Suvaroğlu Caddesi, Gölbaşı Caddesi, İkinisan ve İpekyolu Bulvarı üzerinden tekrar İl Emniyet Müdürlüğü önünden geçerek Gölbaşı Caddesi üzerindeki müftülük binası önünde durup İstiklal Marşı’nı okudu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, pencere ve balkonlardan etkinliği izledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görkemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Vali Bilmez, "Pandemi nedeniyle maalesef çocuklarımızla yüz yüze etkinlikler düzenleyemedik. Sağ olsun İl Emniyet Müdürlüğümüz, Van Büyükşehir Belediyesi, AFAD ekipleri ortaklaşa bir kortej oluşturdular. Sokak arasında dolaşarak, apartmandaki çocuklarımıza bayram duygusunu yaşatmaya çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vanlı çocuklar ‘Geleceğe Çok Ses’ ile 23 Nisan’ı kutladılar
YEREL HABERLER Vanlı çocuklar ‘Geleceğe Çok Ses’ ile 23 Nisan’ı ...
Erciş’te 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Erciş’te 23 Nisan coşkusu
Van Büyükşehir Belediyesinden UKOME toplantısı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden UKOME toplantısı
Van'da kazanlar, ihtiyaç sahipleri için kaynıyor 
YEREL HABERLER Van'da kazanlar, ihtiyaç sahipleri için kaynıyor 
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
YEREL HABERLER Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski ...
Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden Vali Bilmez’e ziyaret
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinden Vali ...
Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan Van Gölü'ne sahip çıkılmasını istedi
YEREL HABERLER Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli cuma namazı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli cuma namazı
Muhtardan sonra ağabeyi de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muhtardan sonra ağabeyi de hayatını kaybetti
Van Büyükşehir Belediyesinin kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin kazanları ihtiyaç ...
(Düzeltme) Van’da ücretsiz soğan ve patates dağıtımı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Van’da ücretsiz soğan ve patates dağıtımı
Sınıf başkanlığından sonra şimdi de belediye başkanı oldu Edremit’te 23 Nisan’da koltuk değişimi yapıldı Edremit’in minik başkanı Bejan Gül: “Pandemide belediye olarak güzel çalışmalara imza attık” “Aynı kararlılıkla çalışmalara devam etmeliyiz” “Van Gölü’ne ayrı bir hassasiyet gösterilmeli”
YEREL HABERLER Sınıf başkanlığından sonra şimdi de belediye başkanı ...
Van’da 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Van’da 23 Nisan kutlaması
Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri denetlendi
YEREL HABERLER Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri denetlendi
Başkan Aslan’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan 23 Nisan mesajı
Vali Bilmez’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den 23 Nisan mesajı
82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
YEREL HABERLER 82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü 3 ...
Van’da ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Van’da ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı
Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak
YEREL HABERLER Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına ...
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, göreve başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, ...
Kış gelmeden depremzedelere konutlar teslim edilecek
YEREL HABERLER Kış gelmeden depremzedelere konutlar teslim edilecek
2. Lig: Vanspor Futbol Kulübü: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Vanspor Futbol Kulübü: 1 - Etimesgut ...
Milletvekili Kartal’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kartal’dan 23 Nisan mesajı
Başkan Akman’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan 23 Nisan mesajı