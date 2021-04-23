Van'da mobil kortejle 23 Nisan coşkusu



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nda mobil kortej düzenledi. Balon ve Türk bayrakları ile süslenen 40 araç, güzergahlarda çocuklar tarafından Türk bayrakları ile karşılandı. Kortej, havadan da polis helikopteriyle takip edildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kortej önünde duran öğrenci ve aileleriyle birlikte İstiklal Marşı okudu.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mobil kortej düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü önünde balon ve Türk bayrakları ile süslenen 40 araçlık kortej, İskele, Suvaroğlu, İkinisan ve İpekyolu Bulvarı'ndan Gölbaşı Caddesi'ne geçti. Balon ve Türk bayraklarıyla süslenen kortej, çocuklarıyla tarafından Türk bayrakları ile karşılandı.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Kortej, havadan da polis helikopteri ile kontrol edildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kortejin durduğu yere gelerek, öğrencilerle bir araya gelip, bayramlarını kutladı. Vali Bilmez ve kortejdeki görevliler, daha sonra öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okudu. Bina sakinleri de balkonlarına çıkarak, İstiklal Marşı'na eşlik etti. Vali Bilmez, "Bayram nedeniyle çocuklarımızla yüz yüze etkinlikler düzenleyemedik. Sağ olsun; emniyet, belediye, AFAD ve jandarma ekipleri bir kortej oluşurdular. Sokak aralarında dolaşarak, apartmanlarda çocuklarımıza bayram heyecanını yaşatmaya çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ı kutlu olsun" dedi.

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın da yanına gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-04-23 17:47:00



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