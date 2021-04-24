İpekyolu Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını temizlik seferberliğine dönüştürdü

Van’ın İpekyolu Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nca yurt genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını, temizlik seferberliğine dönüştürdü.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını, temizlik seferberliğine dönüştürdü. İlçe genelinde daha temiz ve daha sağlıklı bir yaşam için ‘Temizlik imandandır’ düsturuyla hareket ettiklerini belirten İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, “İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’dan aldığımız talimat doğrultusunda, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirmek istedik. Bu kapsamda korona virüs tedbirleri açısından ilçemiz genelinde kapsamlı temizlik çalışması yürütüyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ekipleri vatandaşlarımızın cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla gezebilmeleri ve işlerini görebilmeleri için büyük emekler sarf ediyorlar” dedi.

“Temizlik seferberliği yasaklı 3 gün boyunca sürecek”

Hamaratlı süpürge makineleri ile süpürme, tazyikli suyla yıkama, dezenfeksiyon, kül ve harfiyat alımlarının yapıldığı temizlik çalışması yasaklı 3 gün boyunca süreceğini dile getiren Nurses, “İpekyolu Belediyesi’nin başlatmış olduğu temizlik seferberliği, mahalle muhtarlarımızın bilgisi dahilinde, vatandaşlarımızın desteği ile 3 gün sürecek. Bulvarlar, ana arterler, cadde ve sokaklar, kaldırım ve yolcu durakları gibi temizlenmesi gereken tüm alanların tazyikli suyla yıkanarak temizlendiği çalışmada, mahalle aralarında geçen kanal temizlikleri de unutulmuyor” ifadelerini kullandı.

Onlarca iş makinesi ve 130 personelin temizlik seferberliğinde yer aldığını belirten Nurses, temizlik seferberliğinin tüm mahallelerde gece ve gündüz vardiyaları şeklinde pazar gece yarısına kadar devam edeceğini söyledi.

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