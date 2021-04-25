Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği

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Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-VAN'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğuyla ulaşılan Akdamar Adası, hafta içi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Buraya gelen ziyaretçiler, Van Gölü'nün mavi suları, badem ağaçları ve Artos Dağı'yla bütünleşerek seyrine doyumsuz manzaralar sergileyen adada, fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştiriyor. İlkbaharda kartpostallık görüntülerin oluştuğu ada, ramazan ayında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü. Martı seslerinin duyulduğu ada, muhteşem manzarasıyla görsel şölen sunuyor.

DHA-Genel Türkiye-Van / Gevas Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2021-04-25 09:21:10



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