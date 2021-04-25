Gevaş'ta ters laleler rengarenk çiçek açtı

Van'ın Gevaş ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte ters laleler çiçek açtı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ters lalenin korunarak bugünlere kadar geldiğini belirterek, ziyaretçilerden çiçekleri koparmamalarını istedi.

Doğu Anadolu'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğinin habercisi olan ters laleler, havaların ısınmaya başladığı bu günlerde Gevaş ilçesinde renk renk çiçek açmaya başladı. Bölge halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, Gevaş ilçe sınırlarındaki bazı mezarlık alanlarında çiçek açtı. Gevaş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dilmetaş Mahallesi'ndeki Sultan Hacı Zübeyt Türbesi'nin hemen yanı başında bulunan alanda Gevaş ovasına bakan, Van Gölü ve Akdamar Adası'na hakim olan bir noktada açan ters laleler, seyri güzel manzaralar oluşturdu. Bölgede inceleme yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, hüzün çiçeğinin hikayesini de dinledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ve Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk'ten ters lalelerin hikayesini dinleyen Vali Bilmez, daha sonra bölgede inceleme yaptı.



“Ters lalelere sahip çıkalım”

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, ters lalenin doğal olarak korunarak bugünlere kadar geldiğini belirtti. Ters lalelerin ömürlerinin çok kısa olduğunu ve birkaç hafta dayanabildiğini ifade eden Vali Bilmez, köylülerin bilinçli davranarak hem mezarlığa hem de ters lalelere sahip çıktığını söyledi. Vali Bilmez, “Buraya ziyarete gelenlerin ters laleleri koparmamalarını rica ediyoruz. Çünkü Türkiye’nin birçok yerinde insanlar bu laleleri görmeye geliyor. Ziyarete gelenlerin hem mezarlıklara hem de lalelere dikkat etmelerini istiyorum” dedi.

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