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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kilometre takip ettiği kadını gasp eden şahıs tutuklandı

İHA

3 kilometre takip ettiği kadını gasp eden şahıs tutuklandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde 3 kilometre takip ettiği kadının kolundaki bilezikleri alamayınca el çantasını gasp eden şahıs tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği görevlilerince İpekyolu ilçesinde meydana gelen yağma (gasp) olayı ile ilgili olarak çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kızı ile pazardan gelen E.D. isimli şahsın kimliği belirsiz kişi tarafından yaklaşık 3 kilometre takip edildiği, mağdur şahsın apartman girişinde asansör beklediği esnada kimliği belirsiz şahsın mağdura saldırarak kolundaki bilezikleri almaya çalıştığı, şahsın direnmesi üzerine kafasını duvara vurarak darp ettiği, mağdur şahsın bileziklerini alamayan şahsın mağdurun el çantasını zorla alarak kaçtığı, kaçarken de apartman merdivenlerinden düştüğü anlaşılmıştır. Cinayet Gasp Büro Amirliği görevlilerimizce olayları gerçekleştiren şüpheli/şüphelilerin yakalanmasına yönelik güvenlik kamera kayıtları incelenmesi ve sokak çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştiren şahsın H.D. isimli şahıs olduğu ve şüpheli şahsın gasp ettiği el çantasının içindekileri aldıktan sonra çantayı su kanalına attığı tespit edilmiş, yapılan operasyonla yağma (gasp) şüphelisi H.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan H.D. isimli şahıs, hakkında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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