İki katlı ev alev alev yandı

Van’ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Dereağzı Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine mahalleye giden itfaiye ekipleri, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına müdahale etti. İzettin Öner’e ait iki katlı ev tamamen yanarken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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