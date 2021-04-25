VANESOB’dan sözde soykırım iddialarına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VANESOB’dan sözde soykırım iddialarına tepki

İHA

VANESOB’dan sözde soykırım iddialarına tepki

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB), ABD’den yapılan sözde soykırım iddialarına tepki gösterdi.
VANESOB’tan yapılan açıklamada, özellikle de Ortadoğu’da huzur bırakmayan Amerika Birleşik Devletlerinden (ABD) beklenen açıklamanın geldiği belirtilerek, “ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesi, son derece talihsiz bir açıklamadır. Ecdadımızın şanlı tarihinde Ermeni soykırımı diye bir olay yaşanmamıştır. 1800’lerin sonlarından itibaren Anadolu’da pek çok ayaklanma başlatıp kanlı saldırılar düzenleyen Ermeni komiteleri, 21 Temmuz 1905’te II. Abdülhamit’e karşı suikastın başarısız olduğunu biliyoruz. Ermenilerin 1915’te ayaklanması sonucu Anadolu’da binlerce insanımız katledilmiştir. Bunun en acı örneği şu anda bulunduğumuz yer olan Zeve Şehitliği’dir. Burada binlerce insanımız kurşuna dizilerek ve yakılarak katledildi. Bu acı gerçekler tarihin sayfalarındaki yerini korurken Afrika’dan köle getiren ve siyahilere vebalı muamelesi yapan ABD’yi, Rus destekli Ermeni çetelerinin gerçekleştirdiği katliamları görmeye davet ediyoruz. Yıllarca beraber yaşadığı Ermeniler ile ekmeğini, sofrasını ve insanlığını paylaşan insanımız, Ermeni komşuları tarafından akla gelmeyecek yöntem ve işkencelerle katledilmiştir. Sonuçta yaşanan bir soykırım değil, Rusların ve kışkırtmasıyla çıkan olaylar sonucunda yaşanan vahim olaylardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma sürecinde Rus kışkırtmaları ile baş gösteren Ermeni ayaklanmaları bölgede, özelde de Van’da kaosa neden olmuştu. Van’da huzur ortamını sağlamak amacıyla 18 Mart 1907’de Van’a vali olarak gönderilen Ali Paşa, hem Ermenilerin hem de Van halkının gönlünü kazanmıştı. Buna rağmen Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Ali Paşa’yı unutmadık. Bölgede huzurun temini için çabalayan Tahir Paşa’yı unutmadık. Ruslara esir düşen Said Nursi’yi unutmadık. Yurtiçindeki katliamlar bir yana yurtdışındaki diplomatlarımızı şehit eden ASALA terör örgütünü unutmadık. İşte burada bir toplu mezardayız. Ermeni terörü sonucunda Zeve’nin yanı sıra Edremit’te de toplu mezarlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Ermeni çetelerinin katliamına maruz kalmak istemeyen Vanlılar, göç etmek zorunda kalmıştır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak arşivleri açmak ve tarih komisyonu kurmaya hazır olduğumuzu dünyaya ilen etmişken; ABD, Avrupa, Ermenistan ve Ermeni diasporası neden bunu görmezden gelmektedir? Tarihin yüz karası olan 1915 olaylarına soykırım diyenler, asıl bu utançlarıyla yüzleşmeleri gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Ermenilerin bölgemizde ve Van’da gerçekleştirdikleri katliamı görmezden gelenleri kınıyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER İki katlı ev alev alev yandı
3 kilometre takip ettiği kadını gasp eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kilometre takip ettiği kadını gasp eden şahıs ...
Van'da sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi
YEREL HABERLER Van'da sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri ...
Vanlılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
YEREL HABERLER Vanlılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Gevaş'ta ters laleler rengarenk çiçek açtı
YEREL HABERLER Gevaş'ta ters laleler rengarenk çiçek açtı
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
YEREL HABERLER Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Van'da kaybolan minik Şeyma, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin seferberliği sonucu bulundu
YEREL HABERLER Van'da kaybolan minik Şeyma, jandarma, UMKE ve AFAD ...
Kayıp çocuk bulundu Minik çocuk taşların arasında oturur vaziyette bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk bulundu Minik çocuk taşların arasında ...
Van'da ruhsatsız diş kliniğine 1 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da ruhsatsız diş kliniğine 1 gözaltı
Ters laleler ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Ters laleler ziyaretçi akınına uğruyor
Polisten ruhsatsız diş kliniğine operasyon
YEREL HABERLER Polisten ruhsatsız diş kliniğine operasyon
Yavru Van kedilerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yavru Van kedilerine yoğun ilgi
İpekyolu Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını temizlik seferberliğine dönüştürdü
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını ...
Çatak’ta 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Çatak’ta 23 Nisan kutlamaları
Vali Bilmez Fidanlık Parkı’nı inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez Fidanlık Parkı’nı inceledi
Kısıtlamada kapalı mağazanın sahibine ulaşıp, mahsur kalan kediyi çıkardılar
YEREL HABERLER Kısıtlamada kapalı mağazanın sahibine ulaşıp, mahsur ...
Belediyeler hizmet için kısıtlamayı fırsata dönüştürdü
YEREL HABERLER Belediyeler hizmet için kısıtlamayı fırsata ...
ASİMDER’den 24 Nisan tepkisi
YEREL HABERLER ASİMDER’den 24 Nisan tepkisi
(Özel haber) Bahçesaray ilçesinde açan ters laleler göz kamaştırıyor Seyredene bedava, koparana 80 bin lira ceza
YEREL HABERLER (Özel haber) Bahçesaray ilçesinde açan ters laleler ...
Zerrinkadeh çiçekleri doğal fotoğraf stüdyosu oldu Eşsiz görüntüleriyle bir ilçenin simgesi haline geldiler
YEREL HABERLER Zerrinkadeh çiçekleri doğal fotoğraf stüdyosu ...
Van'da mobil kortejle 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Van'da mobil kortejle 23 Nisan coşkusu
Çatak’ta 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Çatak’ta 23 Nisan kutlamaları
Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği
YEREL HABERLER Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği
Erciş’te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu
YEREL HABERLER Erciş’te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu