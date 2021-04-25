VANESOB’dan sözde soykırım iddialarına tepki

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB), ABD’den yapılan sözde soykırım iddialarına tepki gösterdi.

VANESOB’tan yapılan açıklamada, özellikle de Ortadoğu’da huzur bırakmayan Amerika Birleşik Devletlerinden (ABD) beklenen açıklamanın geldiği belirtilerek, “ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesi, son derece talihsiz bir açıklamadır. Ecdadımızın şanlı tarihinde Ermeni soykırımı diye bir olay yaşanmamıştır. 1800’lerin sonlarından itibaren Anadolu’da pek çok ayaklanma başlatıp kanlı saldırılar düzenleyen Ermeni komiteleri, 21 Temmuz 1905’te II. Abdülhamit’e karşı suikastın başarısız olduğunu biliyoruz. Ermenilerin 1915’te ayaklanması sonucu Anadolu’da binlerce insanımız katledilmiştir. Bunun en acı örneği şu anda bulunduğumuz yer olan Zeve Şehitliği’dir. Burada binlerce insanımız kurşuna dizilerek ve yakılarak katledildi. Bu acı gerçekler tarihin sayfalarındaki yerini korurken Afrika’dan köle getiren ve siyahilere vebalı muamelesi yapan ABD’yi, Rus destekli Ermeni çetelerinin gerçekleştirdiği katliamları görmeye davet ediyoruz. Yıllarca beraber yaşadığı Ermeniler ile ekmeğini, sofrasını ve insanlığını paylaşan insanımız, Ermeni komşuları tarafından akla gelmeyecek yöntem ve işkencelerle katledilmiştir. Sonuçta yaşanan bir soykırım değil, Rusların ve kışkırtmasıyla çıkan olaylar sonucunda yaşanan vahim olaylardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma sürecinde Rus kışkırtmaları ile baş gösteren Ermeni ayaklanmaları bölgede, özelde de Van’da kaosa neden olmuştu. Van’da huzur ortamını sağlamak amacıyla 18 Mart 1907’de Van’a vali olarak gönderilen Ali Paşa, hem Ermenilerin hem de Van halkının gönlünü kazanmıştı. Buna rağmen Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Ali Paşa’yı unutmadık. Bölgede huzurun temini için çabalayan Tahir Paşa’yı unutmadık. Ruslara esir düşen Said Nursi’yi unutmadık. Yurtiçindeki katliamlar bir yana yurtdışındaki diplomatlarımızı şehit eden ASALA terör örgütünü unutmadık. İşte burada bir toplu mezardayız. Ermeni terörü sonucunda Zeve’nin yanı sıra Edremit’te de toplu mezarlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Ermeni çetelerinin katliamına maruz kalmak istemeyen Vanlılar, göç etmek zorunda kalmıştır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak arşivleri açmak ve tarih komisyonu kurmaya hazır olduğumuzu dünyaya ilen etmişken; ABD, Avrupa, Ermenistan ve Ermeni diasporası neden bunu görmezden gelmektedir? Tarihin yüz karası olan 1915 olaylarına soykırım diyenler, asıl bu utançlarıyla yüzleşmeleri gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Ermenilerin bölgemizde ve Van’da gerçekleştirdikleri katliamı görmezden gelenleri kınıyoruz” denildi.

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