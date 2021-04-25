Boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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Van’ın İpekyolu ilçesinde su gideri borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

İpekyolu ilçesinin Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’ndeki bir evin su gider borusuna sıkışan yavru kedi için itfaiye ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yavru kedi kurtarıldı. Yavru kedi, gerekli kontrolleri için veterinere götürüldü.

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