Van'da kadını darbedip, çantasına çalan saldırgan yakalandı



Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, kızı ile pazara giden E.D.'yi 3 kilometre takip edip, apartmanın girişinde asansör beklediği sırada darbeden saldırgan, çantasını çalıp, kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan saldırgan, tutuklandı.

İpekyolu ilçesinde kızı ile birlikte pazara giden E.D., alışveriş sonrası evine dönmek için yola çıktı. Bu sırada bir kişi, E.D. ve kızını yaklaşık 3 kilometre takip etti. E.D. oturduğu apartmana girdiğinde arkasından gelen şüpheli, kadına saldırdı. Saldırgan, E.D.'nin kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. Kendisine direnen E.D.'nin başını duvara vurup, darbeden saldırgan, kadının çantasını alıp, kaçtı. Saldırgan apartmanın merdivenlerinden düşerek hafif yaralandı, sonra da kaçtı.

E.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Tedavisi olay yerinde yapılan E.D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇALDIĞI ÇANTAYI SU KANALINA ATTI

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini polis, şüphelinin hırsızlık sonrası çaldığı el çantasına içindeki eşyaları alıp, çantayı su kanalına attığını tespit etti. Polis, şüphelinin saklandığı yeri belirleyip, operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-04-25 13:05:30



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