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Kaybolan kızı Şeyma'ya kavuşan anneden ekiplere teşekkür

DHA

Kaybolan kızı Şeyma'ya kavuşan anneden ekiplere teşekkür


Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde, dün akşam kaybolan Şeymanur Güzel (3), jandarma, AFAD, UMKE ekiplerinin katıldığı, İHA ve dronun kullanıldığı 5 saat süren arama-kurtarma çalışalarında evine 3 kilometre mesafede bulundu. Kızına kavuşan anne Süphan Güzel, ilçe kaymakamı ve arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.
Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesi'nde yaşayan Şeyma Nur Güzel, dün saat 17.00 sıralarında evinin yanında oyun oynadığı sırada kayboldu. Ailesi aramalar sonucu minik Şeyma'ya ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri küçük kızın yakınlarıyla arama çalışmalarına başladı. Havadan İHA ve dron, karadan ise iz köpeği ile arama çalışmaları sürdürüldü. Çaldıran ve Muradiye Jandarma Komutanlığı, Jandarma İç Güvenlik Timi, Güvenlik Korucu Timi, Erciş Jandarma Asayiş Komutanlığı, Komando Timi, İz Takip Köpeği Timi, UMKE ve AFAD ekipleri, yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonucu Şeymanur Güzel'i Mikail mezrasına 3 kilometre mesafede sağ olarak buldu. Minik Şeyma, arama çalışmasına katılan ailesine teslim edildi. Kızını jandarmadan teslim alan anne Süphan Güzel, büyük sevinç yaşadı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen küçük Şeyma, daha sonra evine götürüldü. 
Kızına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen anne Güzel, arama çalışmalarında kızını bulan jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ile arama çalışmalarıyla yakından ilgilenen ilçe kaymakamına teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-04-25 13:32:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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