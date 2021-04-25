Saadet Partisi’nden ABD’ye sert tepki

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay ilhan, 1915 olayları için “Soykırım” ifadesi kullanan ABD Başkanı Joe Biden’e sert tepki gösterdi.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermeni çetelerince Van'da katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliğinde açıklama yapan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, “1915'te binlerce Vanlı çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek Ermenilerce katledildi. Birçok vatandaşımız yerinden yurdundan edildi. Geçmişte yaşananları bilmeden, tarihi bilmeden soykırım yalanları pazarlayanların çok gerilere gitmesine gerek yok. Bundan 29 yıl önce ki Hocalı soykırımına baksalar gerçekleri görmüş olacaklardır. Karanlık bir geçmişe sahip olanlar bugün sözde soykırım tanıma açıklamasında bulunarak geçmişte birbirine dost olan milletleri birbirine düşürme derdindedir” diye konuştu.



“En büyük soykırımcı ABD'dir”

Yeryüzündeki en büyük soykırımcının ABD olduğunu söyleyen İlhan, “Bizler buradan Joe Biden'e hatırlatmak isteriz; mensubu olduğunuz ülke Kızılderililerle başlayarak Vietnam, Japonya, Irak, Suriye, Afganistan'la devam eden ve hâlihazırda birçok ülkede direk olarak ya da taşeron terör örgütleri aracılığıyla insanları katleden yeryüzündeki en büyük soykırımcı ABD'dir” ifadelerini kullandı.

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