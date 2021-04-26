İran sınırında, at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran'da, yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı gruba, jandarma müdahale etti. Atların sırtındaki çuvallarda 51 kilo eroin ele geçirildi. Hayvanları bırakıp, sınırın diğer tarafına kaçan şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Kuyucak Mahallesi'ne pusu attı. Yapılan pusu görevi sırasında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı birliklere müdahale edildi. Atları getiren şüpheliler, sınırın diğer tarafına kaçarken, hayvanların sırtındaki 2 çuvalda 51 kilo eroin ele geçirildi. Ekipler, kaçan uyuşturucu satıcılarını tespit etmek için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-04-26 10:50:43



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