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Başhekim Çelik: “Vatandaşlar randevu almasına rağmen aşı olmuyor”

İHA

Başhekim Çelik: “Vatandaşlar randevu almasına rağmen aşı olmuyor”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bazı vatandaşların randevu almasına rağmen aşı olmaya gelmediğini belirtti.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüsle mücadelede aşılama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar tercihe göre Biontech ve Sinovac aşısı için önceden randevu alarak hastaneye gidiyor. Ancak son zamanlarda randevu alarak hastaneye gitmeyen vatandaşların sayısında artış yaşandı. Hastane Başhekimi Çelik, Biontech aşısı için yüzde 20, Sinovac aşısı için ise yüzde 31 oranında vatandaşın randevu almasına rağmen aşı olmaya gelmediğine dikkat çekti.

“Günlük bin aşı randevusu açmaktayız”
Açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, aşılanmaya zamanında gelen vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Randevu almasına rağmen hastaneye gelmeyen vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Çelik, “14 Ocak’tan bu yana ülke genelinde aşılanma başlandı. Sağlık Bakanlığımızın belirttiği gruplar dahilinde hastanemizde hızlıca aşılama başladı. Öncelikle 65 yaş üzeri, ardından 60 ile 55 yaş üstü vatandaşlarımızı ve öncelikli grupların aşılanması devam etti. Hastanemizde vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenle aşı olabilecekleri çok geniş bir alan oluşturduk. Mevcut alanımızda şu an çalışmakta olan 32 personelimiz var. 3 hekim arkadaşımız ve hemşire arkadaşlarımızla beraber vatandaşımıza iyi bir hizmet verilmekte. Bu alanımızda günlük bin civarı aşı randevusu açmaktayız. Vatandaşlarımızın yüzde 80’i aşılanmaya gelmektedir. Bu anlamda aşılanmaya olan ilgilerinden dolayı Van halkına teşekkür ediyoruz. Ancak bir kısım vatandaşımız randevu almasına rağmen aşı olmaya gelmiyor. Sinovac aşısında yüzde 31, Biontech aşısında ise yüzde 20 civarında aşı olmaya gelmiyor” diye konuştu.

“Van genelinde 130 bin civarında aşı yapıldı”
Şu ana kadar Van genelinde 130 bin kişinin aşı olduğunu anımsatan Çelik, “Aşılanma açısından ve kendi sağlıkları açısından bu önemli. Bir de diğer vatandaşlarımızın alanda beklememesi, hızlıca aşılanmaların olması için randevu alan vatandaşlarımızı aşılanmaya davet ediyoruz. Biontech aşısı 6’lı gruplar halinde yapılıyor, bu gruplardan bir veya ikisi gelmediğinde diğer vatandaşlarda beklemek durumunda kalıyor. Van genelinde, ilçelerde dahil olmak üzere birçok noktada aşı yapılmaya devam ediliyor. Sinovac ve Biontech aşısı yapılmakta. Hastanemizde de 22 bin doza yakın aşı yapıldı. Bir ve ikinci doz aşıları da hesaplandığında Van genelinde 130 bin civarında aşı yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Virüsten kurtulmanın tek yolu aşılanmak”
Virüsten kurtulmanın ve güvende olmanın tek yolunun aşı olduğunun altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlk başlarda aşıya yönelik vatandaşımızda bir tereddüt vardı. Bu endişe aşılandıkça, yan etkilerinin olmadığı görüldükçe daha da azaldı. Güvenle aşı yapılabileceğini belirtmek istiyorum. Hastanemizde 5 bine yakın personelimiz her iki doz aşıyı yaptı. Bazı personellerimizde hafif kızarıklık şeklinde yan etkiler oldu. Şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlemlemedik. Aşı alanımızda da 7/24 hazır bulunan bir acil müdahale ekibimiz bulunmaktadır. Herhangi bir yan etki söz konusu olursa hızlıca müdahale edilmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımıza sırası geldikçe aşılanmalarını öneriyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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