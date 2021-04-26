Van Bilişim marka oldu

4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, 2014 yılından beri tescilli markaları olan ‘Van Bilişim’ ile sınırları aştıklarını söyledi.

2014 yılından beri Van’da hizmet verdiklerini belirten 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, ürün ve hizmetlerin online satın alınabileceğinin altını çizdi. Berge, "Birçok ürün ve hizmetimizde müşterilerimiz diledikleri zaman faydalanabilsin diye uzun bir süredir Van Bilişim markamızın web adresi ‘www.vanbilisim.com’ yayında. Biz de 4B Yazılım firmamızın 5’inci yılına özel olarak www.vanbilisim.com üzerinden ürün ve hizmetlerimizi satın alan ilk 65 kişiye ücretsiz 1 saatlik bilişim danışmanlığı hizmeti vereceğiz" dedi.

Açıklamalarında Van’ı çok sevdiklerini vurgulayan Berge, "Vanımızı çok seviyoruz ve markamızda Van ismini taşımaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca Türkiye’nin her yerinden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kulandı.

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