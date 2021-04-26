Derecik'ten terör hedefleri obüslerle vuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derecik'ten terör hedefleri obüslerle vuruldu

DHA

Derecik'ten terör hedefleri obüslerle vuruldu


Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri birliklerden obüslerle, teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Hakurk'taki hedefler ateş altına alındı.
TSK'nın  Irak´ın kuzeyinde başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruluyor. Irak'ın sıfır noktasındaki Hakkari´nin Derecik ilçesinde de hareketlilik yaşandı. İlçede konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Hakurk ve Avaşin bölgelerine yoğun top atışı yapıldı. Koordinatları verilen Hakurk ve Avaşin´deki PKK hedefleri obüslerle vurulurken, top sesleri ve yükselen dumanlar ilçe merkezinden de izlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Abdullah KAYA
2021-04-26 17:09:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biden'a Van'dan tepki: Gerçek soykırımı görmek istiyorsa Zeve Şehitliği'ni ziyaret etsin
YEREL HABERLER Biden'a Van'dan tepki: Gerçek soykırımı görmek ...
Van Bilişim marka oldu
YEREL HABERLER Van Bilişim marka oldu
Çaldıran’da hasar gören yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Çaldıran’da hasar gören yollar onarılıyor
Van’da Dijital Gösterim Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Van’da Dijital Gösterim Merkezi açıldı
Van'da '23 Nisan' temalı Dijital Gösterim Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Van'da '23 Nisan' temalı Dijital Gösterim Merkezi ...
Tuşba Belediyesinden ABD Başkanına tepki
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ABD Başkanına tepki
Van Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine ...
Hacıbekir Caddesi’nin son etabında çalışmalar başlatıldı
YEREL HABERLER Hacıbekir Caddesi’nin son etabında çalışmalar ...
Van Milletvekili Arvas: “Ermeni soykırımı mesnetsiz ve asılsızdır”
YEREL HABERLER Van Milletvekili Arvas: “Ermeni soykırımı mesnetsiz ...
Başhekim Çelik: “Vatandaşlar randevu almasına rağmen aşı olmuyor”
YEREL HABERLER Başhekim Çelik: “Vatandaşlar randevu almasına rağmen ...
Van'da iki mevsim bir arada Yüksek kesimlerde metrelerce kar kütleleri, şehir merkezinde ise rengarenk çiçekler
YEREL HABERLER Van'da iki mevsim bir arada Yüksek kesimlerde ...
İran sınırında, at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER İran sınırında, at sırtında 51 kilo eroin ele ...
Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: Kardeşim ...
Van Büyükşehir Belediyesinden hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden hafta sonu mesaisi
ABD Başkanı Biden’in açıklamalarına tepki
YEREL HABERLER ABD Başkanı Biden’in açıklamalarına tepki
Erciş’te STK ve parti mensuplarından ABD’ye 1915 olayları tepkisi
YEREL HABERLER Erciş’te STK ve parti mensuplarından ABD’ye 1915 ...
Erciş'te, ABD Başkanı Biden'e tepki
YEREL HABERLER Erciş'te, ABD Başkanı Biden'e tepki
Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem/ Ek fotoğraflar
Saadet Partisi’nden ABD’ye sert tepki
YEREL HABERLER Saadet Partisi’nden ABD’ye sert tepki
Başkan Yakup Akgül’den ‘Hayvancılık Bakanlığı’ talebi
YEREL HABERLER Başkan Yakup Akgül’den ‘Hayvancılık Bakanlığı’ talebi
Van’ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması Van Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdü
YEREL HABERLER Van’ın en işlek caddesinde yol yapım onarım ...
Kaybolan kızı Şeyma'ya kavuşan anneden ekiplere teşekkür
YEREL HABERLER Kaybolan kızı Şeyma'ya kavuşan anneden ekiplere ...
Van'da kadını darbedip, çantasına çalan saldırgan yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kadını darbedip, çantasına çalan saldırgan ...