Derecik'ten terör hedefleri obüslerle vuruldu

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri birliklerden obüslerle, teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Hakurk'taki hedefler ateş altına alındı.
TSK'nın Irak´ın kuzeyinde başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruluyor. Irak'ın sıfır noktasındaki Hakkari´nin Derecik ilçesinde de hareketlilik yaşandı. İlçede konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Hakurk ve Avaşin bölgelerine yoğun top atışı yapıldı. Koordinatları verilen Hakurk ve Avaşin´deki PKK hedefleri obüslerle vurulurken, top sesleri ve yükselen dumanlar ilçe merkezinden de izlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Abdullah KAYA
2021-04-26 17:09:11
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