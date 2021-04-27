Van Gölü’ne karşı açan ters laleler mest ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü’ne karşı açan ters laleler mest ediyor

İHA

Van Gölü’ne karşı açan ters laleler mest ediyor

Van’ın Gevaş ilçesinde gölü kıyısının yüksek kesimlerinde çiçek açan hüznün, asaletin ve zarafetin sembolü ters lalelerin görüntüsü mest etti.
Yılda sadece 15 gün açan ve nesli tehlike altında olan ters laleler, havaların ısınmaya başladığı bu günlerde Gevaş ilçesini süsledi. Bölge halkı tarafından ‘hüzün çiçeği’ veya ‘ağlayan gelin’ olarak adlandırılan ters laleler, Van Gölü’ne hakim bir noktada boy gösteriyor. Kırmızı, sarı ve turuncu renkleriyle hayran bırakan laleler, bölgenin tanıtımına büyük katkı sunuyor. Ekoturizm açısından yöreye önemli bir potansiyel kazandıran ters laleler, son günlerde ilgi odağı oldu.

“Bulunduğu her habitatı görsel bir şölene dönüştürüyor”
İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk, halk arasında ‘ağlayan gelin’ ya da ‘ters lale’ olarak bilinen ‘Fritillaria imperialis’ türünün çan görünümlü çiçeklerinin ters konumlu olmasından dolayı estetik göründüğünü ve ilgi çektiğini belirtti. Bitkinin 15 gün gibi kısa bir ömrü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tunçtürk, “Ters laleler burada olduğu gibi bulunduğu her habitatı görsel bir şölene dönüştürüyor. Ters laleler daha çok Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Dünyada da Asya ülkelerinden Afganistan, İran, Irak ve Hindistan’ın yüksek kesimlerinde rastlanılmaktadır. Çiçeklenme dönemi 15 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında olup kısa ömürlü bir bitkidir” dedi.

“Ekoturizme katkı sağlıyor”
Geçmişte ticarete konu olmuş ters lalelerin ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Tunçtürk, ters lalelerin ayrıca ekoturizme katkı sunduğuna dikkat çekti. Tunçtürk, “Bu bitkinin 1993 yılından bu yana doğadan sökülerek ihraç edilmesi yasaklanmıştır. Nesli tehdit altında olan bu bitki şu an Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altında olan bir türdür. Geleneksel tıp ve modern ilaç endüstrisinde önemli ölçüde talep gören bir bitkidir. Özellikle, romatizma, öksürük, astım, balgam ve idrar söktürücü gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Bu yönüyle de ekonomik değeri oldukça yüksek olan bir bitkidir. Ekoturizm açısında önemli olan bu bitkinin yetiştiği bölgelere ise ziyaretçiler akın etmektedir” diye konuştu.

“Hüznün, asaletin ve zarafetin sembolü”
Ters lalenin birçok hikaye ve efsaneye konu olduğunu ifade eden Tunçtürk, “Bunlardan biri de aslında babası tarafından onaylanmayan bir evliliğin gerçekleşmek üzere olduğu düğün töreninde damadına tuzak kurarak öldürttüğü ve gelinin de bundan dolayı gözyaşı dökmesi gibi birçok hüzünlü hikayeye konu olmuş hüznün, asaletin ve zarafetin sembolü haline gelmiştir” şeklinde konuştu.
Bölgeyi ailesiyle birlikte ziyarete gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ise 15 günlük ömürleri olan ters laleleri ziyaret ettiklerini belirtti. Kaymakam Aslan, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelerek bu güzelliği yerinde görmeleri önerisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldıran’da 25 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Çaldıran’da 25 kilo eroin ele geçirildi
Şehit Teğmen Kıvık, törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Kıvık, törenle memleketine uğurlandı
Derecik'ten terör hedefleri obüslerle vuruldu
YEREL HABERLER Derecik'ten terör hedefleri obüslerle vuruldu
Biden'a Van'dan tepki: Gerçek soykırımı görmek istiyorsa Zeve Şehitliği'ni ziyaret etsin
YEREL HABERLER Biden'a Van'dan tepki: Gerçek soykırımı görmek ...
Van Bilişim marka oldu
YEREL HABERLER Van Bilişim marka oldu
Çaldıran’da hasar gören yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Çaldıran’da hasar gören yollar onarılıyor
Van’da Dijital Gösterim Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Van’da Dijital Gösterim Merkezi açıldı
Van'da '23 Nisan' temalı Dijital Gösterim Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Van'da '23 Nisan' temalı Dijital Gösterim Merkezi ...
Tuşba Belediyesinden ABD Başkanına tepki
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ABD Başkanına tepki
Van Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine ...
Hacıbekir Caddesi’nin son etabında çalışmalar başlatıldı
YEREL HABERLER Hacıbekir Caddesi’nin son etabında çalışmalar ...
Van Milletvekili Arvas: “Ermeni soykırımı mesnetsiz ve asılsızdır”
YEREL HABERLER Van Milletvekili Arvas: “Ermeni soykırımı mesnetsiz ...
Başhekim Çelik: “Vatandaşlar randevu almasına rağmen aşı olmuyor”
YEREL HABERLER Başhekim Çelik: “Vatandaşlar randevu almasına rağmen ...
Van'da iki mevsim bir arada Yüksek kesimlerde metrelerce kar kütleleri, şehir merkezinde ise rengarenk çiçekler
YEREL HABERLER Van'da iki mevsim bir arada Yüksek kesimlerde ...
İran sınırında, at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER İran sınırında, at sırtında 51 kilo eroin ele ...
Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: Kardeşim ...
Van Büyükşehir Belediyesinden hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden hafta sonu mesaisi
ABD Başkanı Biden’in açıklamalarına tepki
YEREL HABERLER ABD Başkanı Biden’in açıklamalarına tepki
Erciş’te STK ve parti mensuplarından ABD’ye 1915 olayları tepkisi
YEREL HABERLER Erciş’te STK ve parti mensuplarından ABD’ye 1915 ...
Erciş'te, ABD Başkanı Biden'e tepki
YEREL HABERLER Erciş'te, ABD Başkanı Biden'e tepki
Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem/ Ek fotoğraflar
Saadet Partisi’nden ABD’ye sert tepki
YEREL HABERLER Saadet Partisi’nden ABD’ye sert tepki
Başkan Yakup Akgül’den ‘Hayvancılık Bakanlığı’ talebi
YEREL HABERLER Başkan Yakup Akgül’den ‘Hayvancılık Bakanlığı’ talebi