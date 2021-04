Van Gölü’ne karşı açan ters laleler mest ediyor

Van’ın Gevaş ilçesinde gölü kıyısının yüksek kesimlerinde çiçek açan hüznün, asaletin ve zarafetin sembolü ters lalelerin görüntüsü mest etti.

Yılda sadece 15 gün açan ve nesli tehlike altında olan ters laleler, havaların ısınmaya başladığı bu günlerde Gevaş ilçesini süsledi. Bölge halkı tarafından ‘hüzün çiçeği’ veya ‘ağlayan gelin’ olarak adlandırılan ters laleler, Van Gölü’ne hakim bir noktada boy gösteriyor. Kırmızı, sarı ve turuncu renkleriyle hayran bırakan laleler, bölgenin tanıtımına büyük katkı sunuyor. Ekoturizm açısından yöreye önemli bir potansiyel kazandıran ters laleler, son günlerde ilgi odağı oldu.



“Bulunduğu her habitatı görsel bir şölene dönüştürüyor”

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk, halk arasında ‘ağlayan gelin’ ya da ‘ters lale’ olarak bilinen ‘Fritillaria imperialis’ türünün çan görünümlü çiçeklerinin ters konumlu olmasından dolayı estetik göründüğünü ve ilgi çektiğini belirtti. Bitkinin 15 gün gibi kısa bir ömrü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tunçtürk, “Ters laleler burada olduğu gibi bulunduğu her habitatı görsel bir şölene dönüştürüyor. Ters laleler daha çok Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Dünyada da Asya ülkelerinden Afganistan, İran, Irak ve Hindistan’ın yüksek kesimlerinde rastlanılmaktadır. Çiçeklenme dönemi 15 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında olup kısa ömürlü bir bitkidir” dedi.



“Ekoturizme katkı sağlıyor”

Geçmişte ticarete konu olmuş ters lalelerin ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Tunçtürk, ters lalelerin ayrıca ekoturizme katkı sunduğuna dikkat çekti. Tunçtürk, “Bu bitkinin 1993 yılından bu yana doğadan sökülerek ihraç edilmesi yasaklanmıştır. Nesli tehdit altında olan bu bitki şu an Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altında olan bir türdür. Geleneksel tıp ve modern ilaç endüstrisinde önemli ölçüde talep gören bir bitkidir. Özellikle, romatizma, öksürük, astım, balgam ve idrar söktürücü gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Bu yönüyle de ekonomik değeri oldukça yüksek olan bir bitkidir. Ekoturizm açısında önemli olan bu bitkinin yetiştiği bölgelere ise ziyaretçiler akın etmektedir” diye konuştu.



“Hüznün, asaletin ve zarafetin sembolü”

Ters lalenin birçok hikaye ve efsaneye konu olduğunu ifade eden Tunçtürk, “Bunlardan biri de aslında babası tarafından onaylanmayan bir evliliğin gerçekleşmek üzere olduğu düğün töreninde damadına tuzak kurarak öldürttüğü ve gelinin de bundan dolayı gözyaşı dökmesi gibi birçok hüzünlü hikayeye konu olmuş hüznün, asaletin ve zarafetin sembolü haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Bölgeyi ailesiyle birlikte ziyarete gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ise 15 günlük ömürleri olan ters laleleri ziyaret ettiklerini belirtti. Kaymakam Aslan, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelerek bu güzelliği yerinde görmeleri önerisinde bulundu.

