İran sınırında, arazide sırt çantasında 25 kilo eroin ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırına yakın bir noktada, sırt çantası içerisinde 25 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran ilçesinin kırsal Sarıçimen Mahallesi'ne pusu attı. Yapılan pusu görevi sırasında, arazide sırt çantası içerisinde 25 kilo eroin ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucuyu kimin bıraktığının tespiti için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-04-27 11:22:34



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