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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yükselen su seviyesi inci kefali göçüne umut oldu

İHA

Yükselen su seviyesi inci kefali göçüne umut oldu

Van Gölü’ne dökülen akarsularda yükselen su seviyesi inci kefali göçüne umut oldu.
Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı başladı. Van Gölü Havzası’nda 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri, bu süre içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek. Mart ayında özellikle yüksek kesimlere yağan karların şimdilerde erimesiyle Van Gölü’ne dökülen akarsularda yükselen su seviyesi inci kefali göçüne umut oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Şuanda bulunduğumuz bölgenin Van Gölü’ne akan en büyük akarsulardan birisi olan Bendimahi Çayı’ndayız. Bundan önceki aylarda Şubat ayında kar yağışının az olması bizleri endişelendirmişti. Fakat şuan için akarsularda debi arzu ettiğimiz ölçüde. Akarsu su sıcaklıklarının 13 santigrat dereceyi bulmasıyla beraber göldeki inci kefalleri sürüler halinde artık akarsulara girecek. Balıklar derelerin döküldüğü mansap kısımlarında yavaş yavaş sürüler halinde toplanmaya başladılar. Nisan ayının sonuna doğru artık derelere girişler başlayacak ve böylece Van Gölü etrafında büyük şölen başlamış olacak. Bu sene üreme mevsimin Ramazan ayında gelmesi ve pandemi dolayısı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaçak avcılığın azalması yönünde pozitif etki edeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zaman ne kaçak avlanan balığı alıcılar alma şansı oluyor, ne de hafta sonları kaçak balık avlanmasına imkan doğmuş oluyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda jandarma bütün dere ağızlarında ve dere boylarında 7/24 esasına göre nöbet tutacak, yollarda kontrolleri olacak. Fakat Van Gölü çok büyük bir eko sistem. 3 bin 712 kilometre kare ve kıyı uzunluğu yaklaşık 500 kilometreye yakın. Bu dönemde her hangi bir yolla balık avlanılırsa da merkezlere girdiğinde halkımızın satın almaması gerekiyor. Çünkü bizler balığı satın almazsak kaçak avcı balık yakalamaz ve böylece balığın korumasına bir katkıda bulunuruz. Balık hepimizin. Özellikle Van Gölü çevresindeki yaşayan insanlar, bu dönemde inci kefali satın almıyoruz ve sattırmıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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