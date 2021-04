Van, korona virüs haritasında en az riskli iller arasında

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illerde her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayıları raporuna göre Van en az riskli arasında yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın il bazlı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı Van’da 1723 Nisan tarihleri arasında 104.49 olarak kayıtlara geçti. 1016 Nisan tarihleri arasındaki vaka sayılarını kapsayan tabloda ise her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı 61.69 olarak açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van'daki korona virüs tablosu ise mavi renkten, kırmızı renge dönüşmeye başladı. Ülke geneli olduğu gibi Van’da da Bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritada hasta sayısının ve yayılımın arttığı dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının da devam ettiği görüldü.

Koronanın yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş, İkinisan, İskele ve Sıhke caddelerinde yoğunluk görülüyor.

