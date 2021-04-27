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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Berge’den esnafa Ramazan ziyareti

İHA

Başkan Berge’den esnafa Ramazan ziyareti

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Ramazan ayı nedeniyle esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
VANESOB Başkanı İsa Berge, yıl boyunca gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini Ramazan ayında da sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Berge, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin hala devam ettiğini ifade eden Berge, “Halen virüsün olumsuz etkilerinin yaşandığı bir süreçteyiz. Böyle bir süreçte esnaf ve sanatkarlarımızın çok kazandığını söyleyemeyiz. Esnafımız aylardır deyim yerindeyse günü kurtarmanın derdinde. Vergisi, SGK’sı, BağKur’u, elektriği, suyu, kirası gibi birçok gideri var. Gerçi bir takım giderleri ertelendi ama bu da çözüm değil. Esnafımızın küçük hacimlerle kendini geçindirmesi çok zor” dedi.
Piyasaların hareketlenmesi için tam bir açılmanın olması gerektiğini vurgulayan Berge, “İş yerlerinin artık kısmi değil tamamıyla açılmasını istiyoruz. Esnaf ve sanatkarımız; iş yapabilsin, evine, ailesine, devletine katkı sunabilsin istiyoruz. Çok zor durumda olan esnafımızın kısık imkanlarla geçinmesi imkansız. Herkes krediye bağımlı duruma geldi. Krediye bağımlı durumdan kurtulabilmemiz için sürecin canlanması ve açılması gerekiyor. Elbette ki Sağlık Bakanlığımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Bunun farkındayız. Ama artık belli kısıtlamaların olması, ekonomik daralmayı beraberinde getirdi. Bu psikolojik cehalete sebep oldu ve güven ortamı sıkıntılı bir duruma geldi. Esnaf önünü göremiyor. Bu anlamda çağrımız, belli düzenlemelerin yapılmasıyla kısıtlamaların son bulmasıdır” ifadelerini kullandı.
Pandemi nedeniyle kapanan ve zor durumda kalan işletmeler için kira düzenlemesi ile ilgili de konuşan Başkan Berge, “Zorunlu olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin kiralarının kapalı kaldıkları süre boyunca ödenmemesi planlanıyor. Kiranın bir bölümünün alınmaması da öneriler arasında. Bu yerinde bir karar ama daha önce olması gereken bir durumdu. Çünkü geçen sene mart ayından beri birçok iş yeri kapalı. Tabi hükümetimiz peyde pey elinden gelen imkanı esnaf sanatkara sunuyor. Ancak esnafımız gerçekten şu anda zor bir durumda olduğu için gerekli çözümlerin bir an evvel yapılması gerekiyor” diye konuştu.
Esnaf ise her zaman yanlarında olan ve kendilerini ziyaret ederek sorunlarına ortak olan VANESOB Başkanı İsa Berge'ye teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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