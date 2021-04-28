(Özel) Van'da otogarda tam kapanma yoğunluğu

Tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala Van'daki otogarda yoğunluk arttı.

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk devam ediyor. Şehirlerarası seyahat yasağı başlamadan önce memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otogarlara akın ediyor. Otogarda yoğunluğun yüzde 99 civarında arttığını ifade eden firma yetkilileri, bayram üzeri olduğu için yetkililerden ek süre istedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Vangölü Turizm Müdürü Turgut Aytürk, otogarlara rağbetin yüzde 90 arttığını ifade ederek, “Araçlarda yarından itibaren yolcu sayısı yüzde 50’ye indirildi. Bu, bizim için çok kötü oldu ama şu anki yoğunluk bizleri sevindirdi. 3 ya da 4 günlük bir ek süre bize tanısalar bu yıl uğradığımız zararımızı az da olsa karşılarız” dedi.



"Yolcu sayısı yüzde 99 arttı"

Yolcu sayısında yüzde 99 oranında artış yaşandığını belirten Aytürk, “Daha önce 1520 kişiyle sefere çıkıyorduk ve fiyatlar da düşüktü. Şimdi ise yüzde 99’lara ulaştı. 2 ile 3 gündür kazanmaya başladık ama fiyatlar yine düşük. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız kapasiteyi yüzde 50’lere indirdi ama fiyatları konuşmadı. Bizler Cumhurbaşkanımızdan fiyatlara bir iyileştirme yapmasını ve 45 günlük bir ek süre talep ediyoruz. Eskiden 7 bin TL’ye aldığımız lastik şu anda 17 bin TL, yine aracın bakımını 3 bin TL’ye yaparken şimdi ise 6 bin TL. Masrafımız yüzde 100 artarken bilet fiyatları ise hala aynı durumda. Geçen yıl 2 ay iş yapmadık, bu yıl da bir ay iş yapmayacağız gibi görünüyor. Bu nedenle yetkililerden 45 günlük ek süre istiyoruz. Zaten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanımız Birol Özcan talep etmiş. İnşallah bu talebimiz kabul edilir” ifadelerini kullandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında kurallara riayet edildiğini de sözlerine ekleyen Aytürk, “Zaten yarından itibaren izin kağıdı olmayanlar yolculuk yapamayacak. Bizler gerek maske ve gerekse HES kodu başta olmak üzere gerekli kurallara dikkat ediyoruz. Bu durumlarda olanları kesinlikle araçlara almıyoruz” diye konuştu.

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