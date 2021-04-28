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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ensari, teknik personelle bir araya geldi

İHA

Başkan Ensari, teknik personelle bir araya geldi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, teknik kadroyla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, baharın gelmesiyle birlikte belediyenin teknik kadrosu ile bir araya gelerek yapılması planlanan hizmetleri paylaştı. Kış mevsiminin bitmesi ile birlikte yazın yapılması planlanan hizmetlerin hayata geçirilmesinin tartışıldığı toplantı iki saat sürdü. Hedeflerinin Çaldıran ilçesini tarihine uygun yaşanabilir hale getirmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kış mevsiminin bitmesinin ardından yaz sezonuna girmiş bulunmaktayız. İlçemizde yaz sezonunda yapılması planlanan hizmetler için belediyemizin her birimindeki teknik kadrolarımızla bir araya geldik. Halkımızın nelere ihtiyacı var, bizlerden ne tür hizmetler bekliyor ve bizlere olan hizmet önerilerini paylaştık. Tek hedefimiz güzel ilçemizin güzel insanlarına hizmet ederek hayır dualarını alabilmektir” dedi.

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