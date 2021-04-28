Milletvekili Arvas, Çaldıran ve Muradiye’de esnafı ziyaret etti

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çaldıran ve Muradiye ilçelerini ziyaret ederek, devam eden yatırımları da yerinde inceledi.

Çaldıran ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Çiftçi ve yönetimi, Muradiye’de ise AK Parti İlçe Başkanı Nesim Yavrutürk ve yönetimi ile bir araya gelen Milletvekili Arvas, teşkilat çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Tevazu, samimiyet ve gayret ile bu dönem daha çok fedakârlık göstermelerini isteyen Arvas, yaşanılan salgın sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına da özen göstermelerini istedi.

Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’la da görüşen Van Milletvekili Arvas, ilçe yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İlçe Kaymakamı, belediye başkanı ve ilçe başkanı ile devam eden Çaldıran Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Arvas, yaşanan sıkıntılar ve gördüğü tablo karşısında üzüntü duyduğunu belirterek, konunun takipçisi olacağını söyledi. Arvas, “Hükümetimiz tarafından ilimize ve bölgemize yapılan devasa yatırımların işin ehli olmayan yükleniciler tarafından hiç edilmesine müsamaha gösterilmemelidir. Çaldıran ilçemizin en önemli yatırımlardan biri olan 75 yataklı hastane ve 10 lojman işi, Haziran 2020 tarihinde teslim edilmesi ve hizmete alınması gerekiyordu. Van Valisi ve Sağlık İl Müdürü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda konuyu çözüme kavuşturacağız” dedi.

Van Milletvekili Arvas, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ve İlçe Başkanı Nesim Yavrutürk ile beraberindeki heyet, ilçe merkezinde temeli atılan 32 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu inşaatı, Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan ve günlük 600 kişiye sıcak yemeğin dağıtıldığı aş evi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen Muradiye Belediyesi tarafından yapılacak olan kapalı spor salonu ve gençlik merkezi alanında da incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretler kapsamında esnaf ziyaretleri de yapan Milletvekili Arvas, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde ilçe başkanları ile birlikte esnafı dolaştı, Ramazan’ı şeriflerini kutladığı esnafla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Arvas, salgın sürecinde büyük fedakârlık göstererek emek veren bütün esnafa teşekkür etti. Korona virüs salgını nedeniyle esnafın zor zamanlar yaşadığını ve bunun farkında olduklarını ifade eden Milletvekili Arvas, “Devlet ve millet el ele vererek inşallah bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Salgından sonra ki dönemde ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

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