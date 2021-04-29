Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'PençeYıldırım Harekatı'nda, 1876 rakımlı Tepe Bölgesi'ne gerçekleştirilen güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin (22) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1876 rakımlı Tepe Bölgesi'nde keşif, gözetleme ve arama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Veteriner Uzman Onbaşı Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öz geçmişi okunan şehit Gökçe için daha sonra dua edildi. Duanın ardından şehit askerin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Helikopterle Yüksekova'ya gönderilecek olan şehit Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, buradan uçakla memleketi Amasya'ya uğurlanacak.DHA-Genel Türkiye-Van Mehmet ÖZKAN

2021-04-29 09:50:58



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