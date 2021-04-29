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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da ‘Kapıköy Gümrük Kapısı’ müjdesi

İHA

Van’da ‘Kapıköy Gümrük Kapısı’ müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Kapıköy Gümrük Kapısı’nın 17 Mayıs sonrası açılacağı müjdesi Van’da sevince neden oldu,
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “2020 yılının Mart ayından buyana kapalı olan Van Kapıköy Gümrük Kapısı’nın şehrimiz ekonomisinde meydana getirdiği tahribatın büyüklüğü hepimizce bilinmektedir. Kapının pandemi nedeniyle kapatılması hususunda tartışmaların başladığı günden itibaren Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) bunun doğru olmayacağı yaklaşımından asla taviz vermemiş, aradan geçen bir yıllık süreç içerisinde neredeyse her gün bu yaklaşım ve taleplerimiz dile getirilmiştir. Hemen hemen her platformda dile getirilen Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılması meselesi kentimiz ve ülkemiz açısından büyük önem kazanmıştır. Bu noktada; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın Kapıköy’ün açılması için girişimleri ve görüşmeleri çok kıymetlidir. Aynı şekilde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı’nda MKYK Üyesi Burhan Kayatürk’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kapının açılması talebi önemlidir. Son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılması talebimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi neticesinde Kapıköy Gümrük Kapısı’nın 17 Mayıs sonrası açılacağı müjdesi kentimiz açısında sevindirici bir haber olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle açılacak olan Kapıköy Gümrük Kapısı için yapılan tüm girişimler ve bu girişimleri karşılıksız bırakmayan yetkililere teşekkür ederiz” denildi.

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