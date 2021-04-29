Pancar toplarken kayalıklardan düşüp, yaralandı

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, pancar toplamak için araziye giden Feyzude Koç (37) kayalıklardan düşüp, yaralandı.
Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi German Mezrası´nda pancar toplamak için araziye giden Feyzude Koç, dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp, yaralandı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Koç, köylülerin de yardımıyla sedye ile ambulansa taşındı. Feyzude Koç, Başkale Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Harun AKSU
2021-04-29 14:14:28
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