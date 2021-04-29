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Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan’a tokat gibi cevap Evladı terör örgütü tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar: "Pervin Buldan eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir, bu anne ve babaların acılarını duy”

İHA

Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan’a tokat gibi cevap Evladı terör örgütü tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar: "Pervin Buldan eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir, bu anne ve babaların acılarını duy”

Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’a seslenerek, “Pervin Buldan eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir, bu anne ve babaların acılarını duy” dedi.
Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 10'uncu haftada HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 30'u bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Dağları kurtlara kuşlara bırakın', ‘Evlat nöbetindeyiz', ‘Çocuklarımızı istiyoruz', ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün', ‘Anneler nöbette' ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.
13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar, yaklaşık 9,5 yıldır evlat acısı çektiğini belirterek, kızının hasretinden artık yatamadığını söyledi. HDP’den tek isteklerinin evlatlarının getirilmesi olduğuna vurgu yapan Sancar, “Bu HDP bizden ne istiyor? Biz hakkımız olan evlalarımızı istiyoruz, onlardan başka bir şey istemiyoruz” dedi.

"Pervin Buldan sen bir teröristsin"
Konuşmasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın evlatları için nöbet tutan anne ve babaları kınadığı yönünde açıklama yapmasına sert bir dille cevap veren acılı anne Nazlı Sancar, “Pervin Buldan açıklamasında bizi kınadığını, Kürt hakkını savunduğunu söylüyor. Kimse benim çocuklarımı dile getiremez diyor. Sen annesin biz anne değil miyiz? Pervin Buldan buradaki anne ve babaların para için oturduklarını söylüyor, kimse bizi kınamasın diyor. Sen bir anne isen bende bir anneyim. Senin ciğerin yanıyor benim ciğerim yanmıyor mu? Eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir. Bu anne babaların feryadını duy. Pervin Buldan sana sesleniyorum. Sen çocuklarını özel okullarda okutuyorsun. Bizim çocuklarımızı ise dağlarda mağaralarda ölüme mahkum ediyorsun. Pervin Buldan sen bir teröristsin. Allah’tan tek dileğim bu mübarek Ramazan ayının hatırına sende evlat acısı görürsün. Bizim bir kapımız var geliyor evlatlarımızı istiyoruz. Senin o kapın bile olmasın. Ağlaya ağlaya evlat acısı çekesin. O zaman bu anne ve babalara hak vereceksin. Seni şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

"Bizler tek bir çocuk dahi dağda kalmayana kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağız"
2015 yılında kızının bir gece vakti kaçırıldığını belirten Necmettin Biçer isimli vatandaş ise “Dün Diyarbakır’dan eylemimizi sürdürmek için geldim. Kızım beyni yıkanarak PKK’ya gönderildi. O günden beri haber alamıyorum. Bizler tek bir çocuk dahi dağda kalmayana kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağız. Kızım ne olur PKK’nın yalanlarına uyma gel. Devletimiz güçlüdür. Seni en güzel şekilde ağırlayacaktır. Orada kalma” diye konuştu.
Konuşmasında HDP’nin Ermeni soykırımı ile ilgili açıklamalarını da kınayan Biçer, “ABD Başkanı Biden, sözde Ermeni soykırımını dile getirdi ve dedelerimizi, babalarımız suçladı. Ben Biden’e bir şey demiyorum. Ben buradan HDP’ye seslenmek istiyorum. Daha Biden açıklama yapmadan önce HDP yönetimi, sözde soykırımı kabul ederek, ABD Başkanı Biden’e destek verdi. Biz bunu kabul etmiyor, HDP’yi şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
9 ay önce iş için İstanbul’a giden oğlu Mehmet Can Yiğit’in kaçırıldığını ifade eden Ayfer Yiğit de, “Çocuğum İstanbul’da çalıştığı sırada kayboldu. Gidiş o gidiş. Bir daha da haber alamadık. Oğlum ne olur gel. Ben hastayım gel Mehmet Can’ım. Korkma devletin yanındadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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