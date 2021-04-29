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Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk

DHA

Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, şehirlerarası otobüs terminalinde 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı. Firmalar, yolcu talebini karşılayabilmek için ek seferler düzenledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma yasağı öncesi Van'da, şehirlerarası otobüs terminalinde yolcu yoğunluğu yaşandı. Tam kapanma kararına saatler kala memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otogarın yolunu tuttu.
Otobüs firması yetkilisi Halit Yıldız, yolcuların zor durumda kalmaması için firma olarak ek seferler yaptıklarını belirterek, "Firmamızın servis yapmadığı yer yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tam kapanma kuralına biz de uyuyacağız. Yasak öncesi yoğunluk var. Biz de ek seferler yaparak yolcuları mağdur etmemeye çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-04-29 14:59:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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