Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, biri muhtar 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarla `Silahlı terör örgütüne üye olmak´, `Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek´ suçlarını işlediği tespit edilen 6 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, biri muhtar, 5 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-04-30 10:54:02



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