Tam kapanmanın ilk gününde Van Gölü sahili boş kaldı



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri sıkı denetimler yaptı. Edremit ilçesindeki Van Gölü sahil bandı ve mesire alanları ile kentteki cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın dün saat 19.00'da başlamasıyla birlikte Van polisi, denetimlerini artırdı. Kentin birçok noktasında denetimler yapılılırken, araçlar da tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Yasak sonrasi Van kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile Edremit ilçesindeki Van Gölü sahili ve mesire alanları boş kaldı. Yasak öncesi oldukça yoğun olan sahil bandında polis ekipleri sürekli denetimler yapıyor. Kısıtlamada muaf olan görevliler, dün akşam başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı uygulamasına herkesin uyuması gerektiğini söyledi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-04-30 11:44:25



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