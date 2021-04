(Özel haber) Flamingolar Erçek Gölü’ne bu yıl erken geldi

Van Gölü ve havzasının her yıl misafiri olan flamingoların ilk kafilesi bu yıl 1,5 ay erken olarak sulak alanlara geldi.

Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü ve Erçek Gölü havzalarında konaklayan flamingoların bu yılki görsel şöleni erken başladı. Kış mevsimini Hazar ve Urumiye gölleri kıyılarında geçirdikten sonra havaların ısınmasıyla her yıl Van Gölü havzasındaki sulak alanları mesken tutan binlerce flamingo, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki en önemli yaşam alanlarından biri olan ve sayısız kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü’ne geldi. İran’ın Urmiye Gölü ile Afrika arasında göç ederek Van’a gelen flamingolar, Afrika ile İran arasında yaptıkları göç sırasında geçiş güzergahında bulunan Van Gölü Havzası’ndaki başta Erçek Gölü olmak üzere 12 sulak alanda yaklaşık 5 ay konaklıyor. Van Gölü ve çevresindeki sulak alanlarda meraklılarına görsel şölen de sunan flamingoların bu yılki ilk grubu Erçek Gölü kıyılarına geldi.

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, “Erçek Gölü kıyılarındayız. 2021 yılının ilk flamingoları geldi. Biz daha geç bekliyorduk ama, bu sene erken geldiler. Tam sayı söylemek belki yanlış olabilir ama yaklaşık binin üzerinde bir flamingo gözlemledik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.