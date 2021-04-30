Bir damla kanla 15 yıllık cinayet çözüldü 15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri olay yerindeki bir damla kandan tespit edilerek, temizlik görevlisi kıyafeti giyen polisler tarafından yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir damla kanla 15 yıllık cinayet çözüldü 15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri olay yerindeki bir damla kandan tespit edilerek, temizlik görevlisi kıyafeti giyen polisler tarafından yakalandı

İHA

Bir damla kanla 15 yıllık cinayet çözüldü 15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri olay yerindeki bir damla kandan tespit edilerek, temizlik görevlisi kıyafeti giyen polisler tarafından yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde 15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri olay yerindeki bir damla kandan tespit edilerek, temizlik görevlisi kılığına giren polislerin desteğiyle yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince, faili meçhul eski dosyaların kurulan özel ekip tarafından tekrar incelendiği belirtildi. Açıklamada, “Faili meçhul dosyalar üzerinde yapılan titiz çalışmalarda 2006 yılında (15 yıl önce) ilimiz İpekyolu ilçesinde kendisine ait ticari taksi içerisinde tabanca ile öldürülen M.S. isimli şahsın olay şüphelileri, olay yerinde tespit edilen parmak izi ve bir damla kan ile tespit edilmiş. Yapılan teknik takip, kamera ve sokak çalışmaları sonucunda Cinayet Büro Amirliği görevlileri ve Özel Harekât Polisi ekiplerince değişik adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonla E.P., S.P., A.P. ve Ş.P. isimli şahıslar yakalanmışlardır. Adli makamlara sevk edilen E.P. tutuklanmış, S.P., A.P. ve Ş.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.
Belediye temizlik görevlisi kılığına giren polis ekiplerinin de katıldığı operasyonda takip edilen bir şüphelinin yakalanması ise polis kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İpekyolu Belediyesinden çiftçiye tohum desteği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden çiftçiye tohum desteği
(Özel haber) Flamingolar Erçek Gölü’ne bu yıl erken geldi
YEREL HABERLER (Özel haber) Flamingolar Erçek Gölü’ne bu yıl erken ...
Erciş'te polisten dronlu denetim
YEREL HABERLER Erciş'te polisten dronlu denetim
Tam kapanmanın ilk gününde Van Gölü sahili boş kaldı
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ilk gününde Van Gölü sahili boş kaldı
Van’da tam kapanma sürecinin ilk gününde sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Van’da tam kapanma sürecinin ilk gününde sokaklar boş ...
Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı
VANOTED’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
YEREL HABERLER VANOTED’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı
Van’da 17 günlük tam kapanma süreci başladı Polis ekipleri kapanmanın başlamasıyla kontrollere başladı
YEREL HABERLER Van’da 17 günlük tam kapanma süreci başladı Polis ...
İpekyolu Belediyesi Online Kitap Okuma Yarışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi Online Kitap Okuma Yarışması
Van’da tam kapanma öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER Van’da tam kapanma öncesi yoğunluk
Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda ...
Van’da kas ve sinir hastalıkları için yeni poliklinik açılışı VEAH’ta “Nöromüsküler Polikliniği” hizmete açıldı
YEREL HABERLER Van’da kas ve sinir hastalıkları için yeni poliklinik ...
Çaldıran Belediyesinden 600 kişiye sıcak yemek
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden 600 kişiye sıcak yemek
Van’da akıllı traktör dönemi
YEREL HABERLER Van’da akıllı traktör dönemi
Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda yoğunluk
YEREL HABERLER Van'da,17 günlük 'tam kapanma' öncesi otogarda ...
Van’da tam kapanma öncesi değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Van’da tam kapanma öncesi değerlendirme toplantısı
Gürpınar Belediyesinden ücretsiz fidan dağıtımı
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden ücretsiz fidan dağıtımı
Eyleme katılan ailelerden, Biden´ın açıklamasına destek veren HDP´ye tepki
YEREL HABERLER Eyleme katılan ailelerden, Biden´ın açıklamasına ...
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan’a tokat gibi cevap Evladı terör örgütü tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar: "Pervin Buldan eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir, bu anne ve babaların acılarını duy”
YEREL HABERLER Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan’a tokat ...
Pancar toplarken kayalıklardan düşüp, yaralandı
YEREL HABERLER Pancar toplarken kayalıklardan düşüp, yaralandı
Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
YEREL HABERLER Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
Van’da ‘Kapıköy Gümrük Kapısı’ müjdesi
YEREL HABERLER Van’da ‘Kapıköy Gümrük Kapısı’ müjdesi
Başsavcı Dönmez’den hayırseverlere plaket
YEREL HABERLER Başsavcı Dönmez’den hayırseverlere plaket