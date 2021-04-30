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Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı

DHA

Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde 15 yıl önce kendisine ait takside öldürülen Mehmet Sürmeli'nin katil zanlısı 4 kişi, polisin kan, parmak izi ve teknik takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 2006 yılında İpekyolu ilçesinde meydana geldi. Mehmet Sürmeli, kendisine ait takside kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile öldürüldü. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin kimliklerini, olay yerindeki parmak izi ve bir damla kan ile tespit etti. Van Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kan ve parmak izi sonucu yapılan teknik takip, kamera ve sokak çalışmaları sonucunda, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, taksici Mehmet Sürmeli'nin öldürüldüğü olayın zanlıları olduğu belirtilen E.P., S.P., A.P. ve Ş.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-04-30 15:25:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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