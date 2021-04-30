Çatak Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek

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– Van’ın Çatak Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmada ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ın bizzat hazırlanmasını sağladığı gıda kolileri, korona virüs tehdidinin her anlamda zor günler yaşattığı bugünlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Tam kapanmanın yaşandığı üç haftalık sokağa çıkma kısıtlamasında kapı kapı dolaşarak hazırladıkları gıda kolilerini bizzat ailelere teslim eden Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Korona virüsle mücadelede her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda tam kapanmanın yaşandığı ilk gün yaklaşık bin 500 koli gıda desteğinde bulunduk. Belediye ekiplerimiz ilçe genelinde dağıtımlara devam etmektedir. Bizler kötü günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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