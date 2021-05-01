Başkan Berge, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz” hadisini hatırlattı.

Mesajında; işçilerin başta 8 saatlik çalışma hakkı olmak üzere büyük mücadeleler vererek bugünlere geldiğini ve belirli hakları elde ettiğini vurgulayan VANESOB Başkanı İsa Berge, mesajının devamında, “İşçi hakları en temel insan haklarındandır ve bu temelde işçinin hakkı ve hukuku her zaman korunmalıdır. ‘İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz’ hadisinde belirtildiği gibi, çalışan insanlar hem maddi hem de manevi bir takım haklara sahiptir. İşçinin sahip olduğu hakların başında da şüphesiz ücreti gelmektedir” dedi.

“Esnaf ve sanatkarımız iş dünyasının temelindedir”

Türkiye genelinde milyonlarca esnaf ve sanatkarın ülke üretiminde adeta can damarı olduğunu anımsatan Berge, “Ahi Evran geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarımız, yüzyıllardır milletimizin hizmetindedir. Küçük atölyesinden büyük işletmelerine kadar ülkemiz için üreten ve çalışan esnafımız, işçi istihdamına önemli bir katkı sunmaktadır. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi, tüm ülkede olduğu gibi Van’da da esnaf ve sanatkarımızı çok zor durumda bırakmış, ancak esnaf ve sanatkarımız tüm zorlu şartlara rağmen şehir ekonomisindeki yerini korumuştur” ifadelerini kullandı.

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