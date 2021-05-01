Vali Bilmez’den 1 Mayıs mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, tüm dünyada, işçi ve emekçiler tarafından, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın, ülkemizde 2008 Nisan ayında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildiğini ifade eden Vali Bilmez, 22 Nisan 2009 tarihinde ise 1 Mayıs’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa ile resmi tatil ilan edildiğini belirtti. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerle bayram havasında kutlanamayacağını dile getiren Vali Bilmez, mesajının devamında, “1 Mayıs, alın teriyle emek veren çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına vesile olacaktır. Hangi sektör olursa olsun çalışanlarımız, ülkemizin bugün elde ettiği ekonomik gücün gerçek sahibidirler. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanlarımızın, üretimden gelen güçlerini kullanarak haklarını ararken, tüm toplumun desteğini almaya, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmeye de özen göstereceklerine inanıyorum. Bu vesileyle; başta ilimizde olmak üzere çalışan, üreten bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.

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