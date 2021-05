DSİ’den su yapılarında boğulma uyarısı

Türkiye genelinde sıcak havalar nedeniyle vatandaşların serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girdiğini ve buralarda boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Su hayattır, can almasın” uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde sıcak havalar nedeniyle serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenler boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin uyarı geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan, uyarı levhalarının bulunduğu yerlerden suya girmemelerini istedi. Yıldız, "Burada en büyük görev ailelerimize düşüyor. Çocuklarımıza sahip çıkması gerekiyor. Böyle olumsuz durumların yaşanması bizi üzüyor” dedi.

DSİ olarak vatandaşların serinlemek için girdiği baraj, gölet ve sulama kanalları gibi sulak alanlarda meydana gelen boğulma vakalarına karşı çeşitli önlemler aldıklarını belirten Yıldız, sulama sezonu öncesi muhtar, köy imamı, ilgili kurumkuruluş temsilcilerine boğulma vakıalarına karşı bilgilendirme amaçlı SMS gönderdiklerini söyledi. Yıldız, “Bunun yanında basın, kamu spotu, SMS yoluyla sistemde kayıtlı kişilere uyarı yapıldı. Ayrıca baraj, gölet ve sulama kanallarına uyarı levhaları konularak, okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.



"Vücut ısısı aniden düşüyor"

Baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin tehlikelerine dikkati çeken Yıldız, "Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterir. Yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması, su içindeki bitkilerin doğal olarak gelişmesi ve su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısı düşer. Bunun sonucunda da hipotermi yaşanabilmesi ve tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması risk teşkil ediyor" diye konuştu.



“Su hayattır, can almasın”

Yaz aylarında havaların çok sıcak olması nedeniyle DSİ tarafından çeşitli önlemler alınmasına karşın baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma vakalarının yaşandığının altını çizen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen onlarca çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir. Uzmanlar, deniz, nehir, göl, sulama kanalı veya havuza yüzmek ya da serinlemek için girenlerin çoğunun yüzme bilmediğini ifade ediyor. Biz diyoruz ki Su hayattır, can almasın. Burada en büyük görev ailelerimize düşüyor. Ailelerin çocuklarımıza sahip çıkması gerekiyor. Böyle olumsuz durumların yaşanması bizi derinden üzüyor.”

