Başkan Akman’dan 1 Mayıs mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve gelişmesinde emek ve alın terleriyle önemli katkı sağlayan işçi ve emekçilerin gününü tebrik ediyorum” dedi.

‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 1 Mayıs’ın; ülkelerin gelişmesinde, ekonomilerinin güçlenmesinde büyük emeği bulunan işçilerin hak arayış mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi. Millet olarak, işçinin, hakkını alın teri kurumadan vermenin kutsiyetine inanan bir kültürün mensupları olduklarını vurgulayan Başkan Akman, “AK Parti hükümetlerinin son yıllarda hangi sektörde olursa olsun, çalışan ve üreten, emek harcayan işçilerimizin çalışma koşulları, gelirleri ve kişisel hakları iyileştirilmiş ve iyileştirilmeye devam edilmektedir” dedi.

İşçilerin emek mücadelesinin yanında korona virüs ile de mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Akman, mesajının devamında ise “Dünyanın her yerinden sağlık çalışanlarının Covid19 salgınına karşı yürüttükleri takdire şayan mücadelenin bir benzerinin de işçilerimiz sahada veriyor. Görünmez kahramanlar olarak adlandırdığımız işçilerimiz aylardır sahada Covid19 salgınına karşı bir yanda çevre temizliğini yürütürken, bir yanda da yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyorlar. Büyük bir özveriyle görevini yerine getiren, başarının, emeğin ve üretimin gerçek sahipleri olan işçilerin iyi şartlarda çalışmalarını sağlamak için yerel yöneticiler olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle işçi emeklileri dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde görev yapan işçi kardeşlerimin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.

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