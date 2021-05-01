Erciş’te yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü

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– Van’ın Erciş ilçesinde yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Erciş’te sabah saatlerinde yağan yağmur, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü ilçede sağanak halinde yağan yağmurun bereket getirdiğini ifade eden Sedat İzci isimli çiftçi, “Nisan ve mayıs yağmurları, bereket ve bolluğun habercisi olarak bilinir. Nisan ayında yağmayan yağmurun mayıs ayının ilk gününde yağması, bizi sevindirdi. Bu ayda yağan yağmur çiftçilerimize çok faydalı ve bereketlidir” dedi.

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