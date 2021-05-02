Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

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Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Atmaca, 3 Martı, Kaya Güvercini, Su Tavuğu ve Saksağan tedavi altına alındı.

Van’ın Tuşba, Erciş, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 1 Atmaca, 3 Martı, 1 Kaya Güvercini, 1 Su Tavuğu ve 1 Saksağan, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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