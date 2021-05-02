Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Van’ın Çaldıran ilçesinde çıktığı ağacın dalında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Çıktığı ağacın dalında mahsur kalan kedi için itfaiye ekiplerinden destek istenildi. Bölgeye gelen ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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