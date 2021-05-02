Kaplumbağayı sert cisimle vurup yaraladılar

Van’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sert cisimle vurularak yaralanan kaplumbağa, tedavisinin ardından tekrar yaşam alanına bırakıldı.

VanErciş yolu üzerinde vatandaşlar tarafından yaralı kaplumbağa bulunduğu ihbarı alan Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Yapılan ilk kontrolde sırtına sert bir cisim vurularak sırtından yaralanan ve aşırı kan kaybeden kara kaplumbağası, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Bir haftalık tedavisinin ardından kaplumbağa tekrar yaşam alanına bırakıldı.

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