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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Van'da trafik kazası: 1 yaralı

VanErciş karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, VanErciş karayolunun 50. kilometresinde Timar (Gedikbulak) Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FD 8806 plakalı Mercedes marka tır, Erciş istikametinden Van'a doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle önce bariyerlerle çarptı, daha sonra geldiği istikamete doğru döndü. Bariyerler sayesinde şarampole devrilmeyen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, tırın olay yerinden kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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