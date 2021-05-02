Van'da sağanak

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da etkili olan sağanakla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Van'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle kent merkezindeki birçok cadde ve sokak suyla doldu. Sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan bazı sürücüler, su altına kalan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-02 14:27:31



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