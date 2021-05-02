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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vefa Sosyal Destek Grubundan vatandaşa destek

İHA

Vefa Sosyal Destek Grubundan vatandaşa destek

Van’ın Erciş ilçesinde görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu, tam kapanma nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından il ve ilçelerde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları, görevlerini başarıyla yürütüyor. Bu kapsamda Erciş ilçesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşın yardımına koşuyor. 17 gün devam edecek olan tam kapanma sürecinde de görevinin başında olan grup, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşın yanında yer alıyor. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak taleplerini iletirken, vefa grubu talepleri evlerine kadar götürüp teslim ediyor.

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